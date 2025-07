Avião faz pouso de emergência e passageiros passam a noite no Atlântico

Quase 300 passageiros que viajavam para Nova York passaram a noite presos em uma ilha após um avião da Delta Airlines apresentar problemas técnicos.

O que aconteceu

Avião saiu de Madri no domingo, mas precisou pousar no aeroporto de Lajes, vila dentro do arquipélago de Açores. A cidade fica dentro da Ilha Terceira, uma das nove do arquipélago no meio do Oceano Atlântico, e tem pouco mais de 3 mil habitantes. Ela pertence a Portugal e fica a mais de 2 mil quilômetros de distância do aeroporto da capital espanhola.

Pouso foi feito após problema no motor, informou a companhia aérea. A Delta não detalhou o que aconteceu com a aeronave.

Passageiros foram alocados em acomodações da ilha. Eles ficaram hospedados no local até outro avião chegar e seguir a viagem, na segunda-feira.

Aeronave que teve problemas era do modelo Airbus A330 e levava 282 passageiros e 13 tripulantes. Segundo a Delta Airlines, ninguém ficou ferido. "O voo pousou em segurança. Pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes pela experiência e pelo atraso nas viagens deles", afirmou a companhia em nota.