Homem negro é espancado por 4 guardas civis em São Paulo

Um homem negro foi agredido por um grupo de guardas civis metropolitanos (GCMs) na Ponte das Bandeiras, Zona Norte de São Paulo, na última quarta-feira (9).

O que aconteceu

Um grupo de pelo menos cinco guardas civis metropolitanos agrediu um homem negro, ainda não identificado, com cassetetes e socos. O motivo das agressões não foi esclarecido.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) afirmou não compactuar com a conduta. Em nota, a SMSU informou que a Corregedoria iniciou a apuração dos fatos e as partes envolvidas serão ouvidas para prosseguir com os encaminhamentos cabíveis.