Homem é morto ao cobrar dívida de R$ 25 do vizinho no Rio de Janeiro

Um homem de 54 anos foi assassinado pelo vizinho após cobrar uma dívida de R$ 25, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Hervison Paulo Ferreira Galvão foi morto com golpes de faca após cobrar o vizinho que o devia. O ataque ocorreu no Conjunto Dom Jaime Câmera, último domingo, e a vítima veio a óbito na segunda-feira . As informações são da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Vizinho ficou incomodado com a cobrança, foi até sua residência, pegou a faca e atacou Hervison no meio da rua, na frente de outras pessoas. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

Após saber da morte de Hervison, o suspeito fugiu de casa ao lado da esposa. Até o momento, o homem, que não teve a identidade divulgada, não foi localizada pela polícia.

Hervison era conhecido no Conjunto Dom Jaime Câmera. Após o ocorrido, moradores do conjunto lamentaram o crime pediram justiça. O América Esporte Clube, time amador da região, também lamentou a morte nas redes sociais. "Sempre será lembrado", diz um post do clube em despedida ao seu torcedor.

Caso foi registrado no 33º DP de Realengo, mas será investigado pelo 34º DP de Bangu.