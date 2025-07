Homem é achado morto em apartamento no centro de SP; suspeito saiu com mala

Um homem de 33 anos foi encontrado sem vida dentro do apartamento onde morava no bairro da República, na região central de São Paulo, no último domingo.

O que aconteceu

Raphael Lagares foi morto com vários golpes de faca no tórax e nas costas. O corpo da vítima estava coberto por um lençol, com a boca tapada e apresentava hematomas na região do rosto. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Lagares foi visto com vida pela última vez no sábado de manhã, quando retornava de uma festa. Imagens do circuito de segurança da região mostraram quando ele entrou no prédio onde morava acompanhado por um homem não identificado por volta das 7h.

Suspeito deixou o apartamento carregando uma mala, segundo a Polícia Militar. No total, o homem permaneceu dentro do prédio por cerca de 40 minutos e deixou o local apressado empurrando a mala que ele não carregava ao entrar.

Amiga tentou contato com Raphael por telefone e, ao não ter resposta, pediu a uma vizinha que fosse até o apartamento dele. Como ninguém atendeu a porta, a síndica do prédio autorizou que um chaveiro fosse chamado para abrir o apartamento. Ainda do lado de fora, um vizinho notou a presença de sangue e a Polícia Militar foi acionada.

Vizinhos não relataram ter ouvido gritos, pedido de socorro ou indícios de que houve alguma briga no apartamento. No local, os policiais notaram a ausência do celular de Lagares e não encontraram as chaves do apartamento.

Raphael era natural de São Luís (MA), mas morava em São Paulo. Ele trabalhava em uma loja de celulares também no centro da capital paulista. O corpo da vítima foi levado para a capital maranhense, onde foi sepultado pelos familiares.

Caso é investigado como homicídio. As investigações são conduzidas pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Até o momento, ninguém foi preso.