'Vassalo', 'incompetência': Haddad e Tarcísio se atacam após ação de Trump

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trocaram farpas hoje após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor taxas adicionais ao Brasil.

O que aconteceu

Para Haddad, Tarcísio "errou muito" ao responsabilizar Lula pela ação do norte-americano. "Ou uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidato a vassalo", falou ele em entrevista ao Canal do Barão, no YouTube. "Não há espaço no Brasil para vassalagem, desde 1822 isso acabou. Então o que você está fingindo aqui? Ajoelhar diante de uma atitude unilateral, sem nenhum fundamento econômico? Sem nenhum fundamento político?".

Tarcísio rebateu a fala, dizendo que o ministro deveria cuidar da economia. "Cabe a ele falar menos e trabalhar mais", declarou em entrevista coletiva nesta manhã na capital paulista. "Primeiro, ele tem que cuidar da economia. Se ele cuidasse da economia, estaria indo bem."

Ontem, Trump anunciou que taxará em mais 50% os produtos importados do Brasil pelo que considerou perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em carta enviada ao presidente Lula (PT), o norte-americano disse que o Brasil está "atacando a democracia e a liberdade de expressão" no julgamento de Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Ele também falou que pode reconsiderar a decisão, que começa a valer em 1º de agosto, se o Brasil mudar de posição.

Logo depois, Tarcísio responsabilizou Lula pela ameaça de Trump. "Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado", escreveu ele nas redes sociais.

Presidente Lula disse que não aceitará interferência estrangeira. Ele convocou uma reunião de emergência com ministros e divulgou uma nota, em que reafirmou que o Brasil "é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém". "O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais", escreveu.