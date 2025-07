Haddad diz que governo comunicou Congresso que IOF é prerrogativa do presidente, mas vai negociar

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que definições de alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) são uma prerrogativa exclusiva do presidente da República e isso foi comunicado ao Congresso Nacional, ponderando que o governo segue aberto a negociar o tema com o Legislativo.

Em entrevista organizada pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Haddad afirmou que o governo quer cumprir as metas fiscais de 2025 e 2026 porque isso é importante para o país, não para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Por Bernardo Caram)