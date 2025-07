Haddad diz que decisão dos EUA sobre tarifa de 50% ao Brasil é política

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma tarifa de 50% sobre as exportações do Brasil é política e não deve se manter.

Em entrevista ao vivo para o Canal do Barão, no YouTube, Haddad afirmou que não há racionalidade econômica na decisão já que os EUA são superavitários em relação ao comércio com o Brasil, e que a tarifa é insustentável dos pontos de vista econômico e político.

Ele ainda afirmou que a atitude dos EUA foi gestada dentro do Brasil, e que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro urdiu esse ataque.

(Reportagem de Bernardo Caram)