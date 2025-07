Haddad: após reforma da renda, teremos energia para debruçar sobre escala de trabalho

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 10, que o debate sobre a escala 6x1 da jornada de trabalho tem ganhado cada vez mais atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele reiterou que, após a aprovação do projeto de lei da reforma da renda, o governo terá mais energia para se debruçar sobre essa pauta.

"A escala 6x1 é um tema que tem recebido cada vez mais atenção do presidente da República. Não envolve só o Ministério da Fazenda, envolve outros ministérios, como Desenvolvimento e Trabalho. Mas existe uma preocupação do presidente em dar uma resposta para o movimento global de retomar o debate sobre jornada de trabalho", comentou o ministro, durante entrevista a mídias independentes.

Ele avaliou que, com tanto avanço tecnológico, as pessoas deveriam ter um pouco mais de tempo livre. "Para quê tanta máquina, tanta inteligência artificial, tanto robô, tanto isso, tanto aquilo, se não for para fazer com que as pessoas vivam mais para as suas famílias, mais para os seus filhos, mais para arte, para política, para ciência? É o que se pretende para a humanidade. A liberação de tempo para atividades criativas, para o lazer, para o prazer. Então esse debate está voltando, não é no Brasil, está voltando em todo canto do mundo", avaliou.