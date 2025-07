'Resistente' e 'chamas fortes': o que diz quem comprou cooktop com 5 bocas

Para quem busca um cooktop e quer fugir dos modelos tradicionais, encontramos um modelo da Fischer de cinco bocas que pode ser uma boa opção. O produto possui tripla chama, o que aumenta a potência e leva mais praticidade nos preparos das refeições, segundo o fabricante.

Só no mês passado ele registrou mais de 300 compras na Amazon. Confira os detalhes do fabricante e a opinião de consumidores que adquiriram o produto.

O que diz o fabricante

Possui: 1 tripla chama (3700W), 2 rápidos (2900W) e 2 semi-rápidos (1750W)

Queimadores italianos

Acendimento automático

Trempes dupla e individual em ferro fundido com acabamento fosco

Mesa em aço inoxidável escovado o que, segundo a marca, garante mais durabilidade ao produto

O que diz quem comprou

O cooktop em questão possui nota média de 4,5 (do total de 5) entre mais de 1,3 mil avaliações. Ele é elogiado pela potência e facilidade na hora da limpeza.

Estou usando há quatro meses. As grades são resistentes, e as chamas do fogão são fortes. Cozinha bem rápido, utilizando panelas de inox fundo triplo, também achei bem fácil de limpar. Por enquanto, não manchou, eu uso só água e detergente neutro ou pano com álcool, parece novo Mariana de Oliveira

Gostei muito da minha compra! Queria um fogão com a grade mais pesada e esse é perfeito, é fácil de limpar, as chamas esquentam bem, super-recomendo Priscila Mariana

O fogão é excelente. Escolhemos esse modelo por causa das grades. Os modelos tradicionais acabam por desgastar a borracha de fixação das grades, não dando sustentação de base para as panelas. Fácil limpeza. As chamas são fortes se comparadas ao fogão tradicional, sendo assim, diminuíamos apenas o fluxo de gás do botijão Elenice

Pontos de atenção

Algumas reclamações do cooktop são em relação à entrega. Eles relatam a falta de cuidado que muitas vezes faz com que o produto chegue com avarias.

Produto chegou arranhado. A troca é feita apenas por meio de devolução para novo envio, o que gera demora e espera do cliente. Preciso do fogão para montagem da cozinha sob medida Maicon Pereira

Produto veio em uma caixa muito grande pra ele, provavelmente chacoalhou o transporte todo, deixando ele todo desmontado dentro, não gostei da forma como estava dentro da caixa Milena

Os entregadores vieram de moto e agora, quando eu fui abrir para ver se estava tudo certinho, vi que estava amassado Lilian Gonsalves

