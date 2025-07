Publicações nas redes sociais insinuam que Gilmar Mendes teria usado dinheiro público para viajar 40 vezes para Portugal em 2024, além de ser dono de uma faculdade no país europeu.

Não há qualquer evidência de que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) tenha realizado a quantidade de viagens citada pelos posts enganosos. Mendes também não possui qualquer faculdade em Portugal.

O que diz o post

A publicação contém o seguinte texto: "Má fama do STF se espalha pelo mundo. Líder da direita em Portugal anuncia investigação contra Gilmar Mendes".

O post traz um trecho em vídeo de um programa ao vivo. Um homem acusa o ministro do STF, entre outras coisas, de "ser dono de uma faculdade em Portugal" e de ir ao país europeu "várias vezes por mês, com o governo brasileiro custeando suas viagens privadas". Só em 2024, teriam sido "cerca de 40 viagens", o que o faria "ter mais interesse em Portugal do que em seu próprio país", diz.

Abaixo do vídeo, há uma foto de André Ventura, líder do Chega, partido de extrema direita de Portugal.

Por que é falso

Gilmar Mendes não é dono de faculdade em Portugal. O ministro do STF é sócio-fundador do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa). A instituição foi criada em 1998 em Brasília, com as participações de Paulo Gonet, atual procurador-geral da República, e Inocêncio Mártires Coelho, ex-procurador-geral (aqui). Em abril de 2025, Mendes anunciou uma parceria do IDP com a Universidade de Coimbra (aqui e abaixo), que é pública (aqui). Ou seja: o acordo não significa que Mendes seja o dono ou tenha qualquer ingerência sobre a instituição portuguesa.

Inauguramos ontem o Centro de Estudos IDP-@UnivdeCoimbra, um novo passo na frutífera parceria entre as duas instituições, com o objetivo de fortalecer a internacionalização do ensino. Agradeço a presença dos profs. João Nuno Calvão, Rui Figueiredo Marcos e Pedro Costa Gonçalves. pic.twitter.com/mqykKxpd5Q -- Gilmar Mendes (@gilmarmendes) April 17, 2025

IDP é um dos organizadores do Fórum de Lisboa. Ao lado da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o instituto realiza o evento anual, que ganhou o apelido informal de "Gilmarpalooza". O encontro reúne diversas autoridades das esferas federal e estadual do Brasil, bem como parlamentares e magistrados (aqui).

STF não pagou viagens de ministros a Lisboa. Em 2025, além de Mendes, os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Flávio Dino e Luís Roberto Barroso participaram do fórum. Em nota, o Supremo informou que não bancará passagens ou diárias de ministros. "Eventuais despesas com seguranças serão divulgadas no Portal da Transparência", disse o Supremo ao UOL Confere.

Site do STF não traz dados de possíveis viagens de Mendes a Portugal. Em seu site, o Supremo disponibiliza uma seção na qual é possível consultar despesas pagas a cada ministro com diárias e passagens aéreas (aqui). Até o momento, o STF não divulgou os dados referentes aos bilhetes de 2024. Quanto às diárias internacionais, há informações registradas até abril e o nome de Gilmar Mendes não consta em qualquer uma delas (aqui).

IDP e STF não se manifestaram sobre o caso. O UOL Confere entrou em contato com o instituto e a Suprema Corte, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Uma postagem no Facebook tem mais de 14 mil curtidas e 9.200 compartilhamentos até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP.

