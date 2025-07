Com 29% de desconto, gel de limpeza da La Roche-Posay sai por R$ 60

O gel de limpeza concentrado Effaclar La Roche-Posay na versão de 300g está com desconto hoje de 29% na Amazon, saindo por R$ 60. O preço dele em média gira em torno de R$ 70 a R$ 110.

O produto promete limpar profundamente e reduzir a oleosidade da pele, sem causar ressecamento. De acordo com a marca, ele também é capaz de reduzir a incidência de cravos e acne. Confira as características do Effaclar e as opiniões de quem comprou.

O que a La Roche-Posay diz?

Para uso corporal e facial

Indicado para pele oleosa e acneica

Promete limpeza profunda, capaz de reduzir oleosidade e desobstruir os poros

Contém ácido salicílico, gluconato de zinco e LHA

Possui glicerina, que é responsável por evitar o ressecamento da pele

Eficaz na redução de acne e cravos nas costas e colo após 3 meses de uso

Recomendada a aplicação de manhã e/ou à noite

Não resseca a pele

O que diz quem comprou?

O gel de limpeza possui diversas avaliações na Amazon (mais de 8,9 mil avaliações) e Beleza na Web, com consumidores elogiando a eficácia na redução de espinhas, além de dar o aspecto macio e mais viçoso na pele. Confira:

Realmente vale toda a fama que tem. Comprei na promoção e valeu super a pena. Quero usar sempre. Dá uma sensação de limpeza, é refrescante na pele. Vanessa Freire

Já no primeiro uso você sente uma diferença na pele, ela fica mais macia, com mais viço. e tem uma leve refrescância. Estou usando há dois dias e a cada dia minha pele fica com o aspecto mais bonito e com menos vermelhidão (das espinhas). Cumpre o que promete. Recomendo! Natasha

Já estou usando ele por 3 semanas, e já vi resultado. A pele fica macia e lisinha... Por incrível que pareça, não apareceu mais acne no meu rosto. Eu uso ele a noite antes de dormir, e de manhã eu uso outro produto, eu faço essa combinação (...). Wellington

Comecei a usar por recomendação da dermatologista e amei. Retira bem a oleosidade do rosto e fica com uma refrescância muito boa. Não troco por nenhum outro. Lulu Souza

Pontos de atenção

Em outros comentários avaliativos, alguns consumidores demonstraram insatisfação com o produto, afirmando que o gel causa ressecamento da pele, além de problemas com a entrega.

Deixa a pele muito seca e repuxando, pra quem tem a pele muito oleosa vai se adaptar bem. Aline

É um ótimo produto! Infelizmente a embalagem não foi tão boa! A caixa veio quase aberta! O sabonete derramou um pouco! Anônimo

Cuidado para não usar em excesso, ele pode causar rebote na oleosidade. Mas é um produto maravilhoso para uso contínuo, com o tempo ele reduz as manchas e a quantidade de comedões, melhora a textura da pele e dá uma clareada no tom de modo geral. Já testei vários, esse aqui é o melhor junto com o da Vichy. Mas ele não faz milagre sozinho, os resultados vêm em associação com o uso contínuo de proteção solar e de hidratação também. Elias Santos Quinzeiro

