Gasto com Saúde sobe 0,07% em junho, impacto de 0,01 p.p. no IPCA, revela IBGE

O grupo Saúde e cuidados pessoais saiu de um avanço de 0,54% em maio para uma alta de 0,07% em junho, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,01 ponto porcentual para a taxa de 0,24% do IPCA do último mês.

O resultado foi sustentado pelo aumento de 0,57% no plano de saúde, com contribuição de 0,02 ponto porcentual no IPCA de junho. Já o perfume recuou 3,26%, ajudando a deter a inflação em -0,04 ponto porcentual, subitem de maior impacto negativo no IPCA do mês.