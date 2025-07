Flávio Bolsonaro: País não tem 'poder de barganha' para negociar com Trump

Do UOL, em São Paulo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou hoje que o Brasil não tem "poder de barganha" para negociar com Donald Trump as tarifas para produtos brasileiros.

O que aconteceu

"O presidente Trump não vai parar por aí e nós não temos escolha", disse Flávio. O senador disse que não aceitar as tarifas propostas por Trump só vai "postergar o tempo de sofrimento com taxas altamente elevadas que sem dúvida alguma vão ter um impacto gigantesco na nossa economia". As declarações foram dadas à CNN.

Flávio comparou situação do Brasil à do Japão na 2ª Guerra Mundial. "Essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra sim, em que nós não estamos em condições normais, de exigir nada do Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade", disse o senador.

Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam duas bombas atômicas aqui no Brasil para depois anunciarmos que vamos fazer anistia.

Flávio Bolsonaro em entrevista à CNN

Senador defendeu a aprovação pelo Congresso de "anistia ampla, geral e irrestrita". "Hoje, o Congresso só não aprova essa grande anistia porque há uma pressão de alguns ministros do Supremo (Tribunal Federal), ameaças na verdade, de declará-la inconstitucional em caso de aprovação", disse Flávio.

"A bola neste momento está com o Supremo", afirmou o senador. Em um "apelo", ele pediu a todos que busquem o STF (Supremo Tribunal Federal) "para que pare de ameaçar o Congresso e o Congresso aprove a anistia". Ele acredita que, resolvido o impasse, a anistia pode ser aprovada já na semana que vem.

Eduardo repete discurso

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirma que o único que pode resolver a crise é Alexandre de Moraes. Em entrevista hoje ao canal da Revista Oeste, o deputado federal licenciado cobrou uma "sinalização" do Congresso a favor da anistia ou um recuo do STF.

"Cabe ao Alexandre de Moraes consertar tudo isso. Ele tem o poder da caneta", afirmou Eduardo. "Lula contribuiu, mas ele não é o fator determinante nessa sanção tarifária. Moraes foi o causador e o motivador de quase tudo aquilo que Trump colocou na carta dele", acrescentou.

Trump anunciou ontem tarifa de 50% para produtos brasileiros. Em uma carta a Lula, Trump informou que a taxação entra em vigor em 1º de agosto e se deve aos "insidiosos ataques às eleições livres, e à liberdade de expressão dos americanos (como recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira)".