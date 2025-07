Fed/Musalem: política monetária está modestamente restritiva e economia está em um bom lugar

O presidente do Federal Reserve (Fed) de St. Louis, Alberto Musalem, disse que a atual política monetária do BC americano está "modestamente restritiva", a economia está "em um bom lugar" e o mercado de trabalho está perto do pleno emprego, ao participar de evento promovido pelo OMFIF, nesta quinta-feira. Segundo ele, as condições financeiras estão favoráveis ao crescimento e para a atividade econômica.

Musalem pontuou, no entanto, que é preciso prestar atenção aos riscos de queda do mercado de trabalho, incluindo a queda nas horas trabalhadas e na remuneração, e que as tendências de contratação têm sido mais fracas do que o normal. "A oferta de mão de obra parece estar diminuindo, o que pode ser devido à desaceleração da imigração ou a outros fatores", mencionou, ao informar relutância das empresas em demitir funcionários.

O presidente do Fed de St. Louis, que defendeu a independência do BC, afirmou que a política monetária está "bem posicionada" para responder à fraqueza do mercado de trabalho, desde que as expectativas estejam ancoradas, e que o Fed está focado em atingir os objetivos de duplo mandato de estabilidade de preços e pleno emprego.

"Não estou observando uma grande quantidade de restrições devido à política monetária", disse, ao citar "impacto leve" das tarifas, "embora ainda esteja no início do processo". "Espero que o impacto das tarifas comece a aparecer nos dados neste verão do hemisfério norte", acrescentou.

Musalem também ressaltou que os déficits fiscais dos EUA estão em um caminho insustentável, que não vê interrupções na cadeia de suprimentos e que as linhas de swap de dólares para bancos centrais estrangeiros "ajudam na estabilidade financeira dos mercados americanos". Segundo ele, o sistema bancário está "bem capitalizado e líquido".