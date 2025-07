Família de Juliana Marins aciona PF para investigar vazamento da autópsia

A família de Juliana Marins, que morreu após cair em uma trilha na Indonésia, pediu para que a Polícia Federal investigue um suposto vazamento para a imprensa da nova autópsia realizada no corpo da jovem.

O que aconteceu

Resultado do exame deveria ser divulgado ao público amanhã. A previsão da família era receber o laudo e anunciá-lo em entrevista coletiva com a participação da Defensoria Pública da União e do perito particular contratado para o serviço.

Familiares dizem ter sido surpreendidos na manhã de ontem com as matérias publicadas pela imprensa. À TV Brasil, eles relataram que nem mesmo eles tinham tido acesso à conclusão da perícia realizada no IML (Instituto Médico Legal) do Rio.

O UOL entrou em contato com a PF para comentar o caso e aguarda retorno.

O novo exame foi solicitado pela família da vítima, que questionou as conclusões apresentadas pelos legistas indonésios. Segundo o documento feito no país asiático, a brasileira sofreu um trauma contundente e morreu de hemorragia decorrente de lesões em órgãos internos.

Nova perícia confirmou resultado da anterior

O procedimento feito no Brasil confirmou o que havia sido apresentado. Neste, também foi concluído que a causa imediata da morte da jovem foi uma hemorragia interna em razão de lesões poliviscerais e politraumatismo compatíveis com impacto de alta energia cinética.

De acordo com o laudo, a brasileira teria sobrevivido por no máximo 15 minutos após o trauma. Os peritos não conseguiram precisar a hora exata da morte devido às condições em que o corpo chegou ao Brasil.

Os profissionais ainda indicaram que a brasileira pode ter sofrido psíquica e fisicamente por um período "agonal" antes da sua morte. Juliana também pode ter vivenciado "intenso estresse endócrino, metabólico e imunológico".

Resultado foi divulgado quase uma semana após chegada do corpo da brasileira ao Rio. Após autorização judicial, o segundo exame necroscópico da brasileira foi feito por peritos legistas, acompanhados de um perito da Polícia Federal e um técnico que representou a família.

*Com informações da Agência Brasil