Fabricante do Froot Loops, WK Kellogg, aceita ser comprada por US$3,1 bi pela italiana Ferrero

(Reuters) - A WK Kellogg concordou, nesta quinta-feira, em ser comprada pela proprietária da marca de doces Ferrero Rocher por cerca de US$3,1 bilhões, à medida que a fabricante de cereais enfrenta um enfraquecimento da demanda do consumidor devido à inflação persistentemente alta.

As negociações no setor de lanches ganharam ritmo à medida que as marcas de alimentos sofrem com vendas fracas na esteira dos aumentos de preços devido aos custos de insumos mais altos e mudanças na preferência dos consumidores por opções mais saudáveis.

A Ferrero ofereceu aos acionistas da WK Kellogg US$23 por ação, o que representa um prêmio de 31% em relação ao último fechamento da ação. As ações da fabricante de cereais subiram 30,4%, a US$22,84, na abertura do pregão de quinta-feira.

O acordo, que é a maior aquisição da Ferrero nos últimos anos, traz marcas antigas, como Nutella, Kinder, Tic Tac, Frosted Flakes, Froot Loops e Special K, para o mesmo patamar.

As agências de notícias, incluindo a Reuters, informaram na quarta-feira que a fabricante de doces por trás da Nutella estava se aproximando de um acordo para comprar a WK Kellogg.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2025.

A WK Kellogg foi desmembrada da Kellanova e detém o negócio norte-americano de cereais da Kellogg, a matriz original.

A Kellanova, fabricante do Cheez-It, também está em processo de aquisição pela gigante de doces Mars em um negócio de quase US$36 bilhões.

A WK Kellogg e outras empresas de alimentos embalados, como a J.M. Smucker , a Kraft Heinz e a PepsiCo , registraram uma demanda fraca devido à cautela dos consumidores nos EUA, após aumentos consistentes de preços por parte das empresas que tentam lidar com custos mais altos de insumos.

(Reportagem de Medha Singh, Savyata Mishra e Aishwarya Venugopal em Bengaluru)