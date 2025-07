Exportadores alemães não querem acordo comercial com EUA "a qualquer preço", diz grupo empresarial

Por Rene Wagner e Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - Os exportadores alemães não querem um acordo a qualquer preço no conflito comercial com os Estados Unidos, disse Dirk Jandura, chefe do grupo empresarial BGA.

"Nossos interesses devem ser refletidos em um acordo com os EUA", disse Jandura nesta quinta-feira em Berlim. "Precisamos de um acordo justo para toda a Europa. Ele não deve ser concluído a qualquer preço."

A Comissão Europeia pretende chegar a um esboço de acordo comercial com os EUA nos próximos dias, antes do prazo de 1º de agosto estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para aumentos amplos de tarifas.

Jandura, presidente da Federação Alemã de Atacado, Comércio Exterior e Serviços (BGA, na sigla local), pediu um mercado único europeu mais forte para melhorar a posição de negociação da UE e amortecer o impacto econômico das tarifas, juntamente com novos acordos comerciais ou a revisão dos existentes.

Os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, com o comércio bilateral de mercadorias totalizando 253 bilhões de euros.

As exportações para os Estados Unidos caíram 7,7% em maio, mês a mês, após uma queda de 10,5% em abril, segundo dados divulgados na terça-feira.

"A situação no comércio exterior é dramática e ameaça piorar", disse Jandura. "As consequências da política tarifária de Trump estão se tornando cada vez mais claras."