Exportadores alemães não querem acordo "a qualquer preço" com os EUA - Após a imposição de tarifas por Trump, presidente de federação comercial alemã defende acordo justo para toda a UE. Paralelamente, eurodeputada alemã elogia reação de Lula após EUA anunciarem tarifaço contra o Brasil.Os exportadores alemães querem chegar a um acordo no conflito comercial com os Estados Unidos, mas não a qualquer preço, disse o presidente da Federação Alemã de Atacado, Comércio Exterior e Serviços (BGA), Dirk Jandura, nesta quinta-feira (10/07) em Berlim.

Jandura disse que o acordo deve ser justo, e para toda a União Europeia. "Nossos interesses devem estar refletidos num acordo com os EUA. Ele não deve ser fechado a qualquer preço", declarou.

Em maio, as tarifas de importação impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, tiveram um impacto significativo nos números do comércio exterior da Alemanha. As exportações alemãs para os Estados Unidos caíram 7,7% em relação ao mês anterior, para 12,1 bilhões de euros, anunciou o órgão federal de estatísticas da Alemanha, Destatis. As exportações totais caíram significativamente menos, 1,4%. O valor das mercadorias exportadas para os EUA em maio foi o menor desde março de 2022.

"A situação no comércio exterior é dramática e ameaça piorar ainda mais", afirmou Jandura. "As consequências da política tarifária de Trump estão se tornando cada vez mais claras."

UE tenta acordo

Jandura afirmou que o mercado comum europeu deve ser fortalecido para melhorar a posição da União Europeia (UE) nas negociações e amortecer o impacto econômico das tarifas e defendeu novos acordos comerciais ou a revisão dos existentes.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, pretende chegar a um esboço de acordo comercial com os EUA nos próximos dias, antes do prazo de 1º de agosto estabelecido pelo presidente Donald Trump para amplos aumentos tarifários.

As negociações estão em andamento, segundo a Comissão Europeia. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, conversou com Trump por telefone no domingo passado. É pouco provável, porém, que as tarifas americanas sejam completamente eliminadas.

A presidente da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores do Parlamento Europeu, a eurodeputada verde alemã Anna Cavazzini, disse que a UE deve permanecer unida nas negociações e mirar um acordo de longo prazo.

"Declarar as leis da UE como moeda de troca está e continua completamente fora de questão", afirmou.

Reação de Lula é "exemplar"

Sobre a nova tarifa de 50% a ser imposta ao Brasil, Cavazzini disse que a reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ameaçou com reciprocidade, é exemplar. "Espero que a Comissão Europeia se inspire nela", acrescentou.

"O presidente Trump está demonstrando que sua política tarifária não é sobre ganhos econômicos, mas pura coerção a serviço de suas próprias convicções políticas. Essa medida é chocante em sua brutalidade e pune um país inteiro por seguir a lei e processar uma tentativa fascista de golpe de Estado", declarou.

as (Reuters, AFP, DPA, OTS)