Saia do sedentarismo: exercícios de baixo impacto ajudam corpo e mente

Exercícios de baixo impacto (que sobrecarregam menos as articulações) são ideais para iniciantes, pessoas com restrições físicas ou quem busca uma atividade menos desgastante, mas ainda assim benéfica para a saúde.

Eles podem melhorar a saúde mental ao reduzir o estresse, ansiedade e sintomas depressivos, além de promover a sensação de bem-estar e melhorar a qualidade do sono.

Alguns exemplos são:

Caminhada, principalmente ao ar livre

Natação

Ciclismo num ritmo suave

Ioga e pilates (busque aulas para iniciantes ou pessoas com problemas articulares)

Hidroginástica

Atividades como ioga e pilates, que combinam movimento com técnicas de respiração, são ainda eficazes para relaxar a mente e o corpo, diminuindo a tensão.

Imagem: iStock

Como esses exercícios melhoram a saúde mental?

A prática esportiva estimula a produção de substâncias como endorfina e serotonina. Isso vai ajudar a reduzir a ansiedade e aumentar a sensação de bem-estar. Já o ganho de condicionamento e a mudança física contribuem para a melhora da autoimagem.

Na esfera social, o esporte promove a interação com outras pessoas, sejam eles professores ou outros praticantes, trazendo uma ampliação e melhora nos relacionamentos sociais.

No campo psíquico, a pessoa vive uma experiência subjetiva positiva por meio do exercício, onde é reconhecida e valorizada pelos seus feitos, o que pode trazer ganhos para a autoestima.

Mas é preciso que a pessoa se identifique com a atividade e que ela não seja vista como uma obrigação. O ideal é experimentar várias modalidades até encontrar uma que seja prazerosa, sem que haja sentimento de culpa ao faltar aos treinos ou não atingir metas que estão fora de seu nível de habilidade ou prazer. Do contrário, corre-se o risco do efeito inverso, e a própria prática esportiva vira fonte de ansiedade.

Sedentarismo não ajuda a mente

O sedentarismo traz pioras tanto no aspecto biológico quanto psicológico do corpo. Uma pessoa sedentária pode sofrer aumento em seu nível de estresse, baixa motivação, desregulação emocional e mental.

Para ter uma vida saudável o corpo precisa equilibrar momentos de movimento, em que o cérebro está ativo e a capacidade cardiorrespiratória é exigida, e de descanso, quando os músculos se regeneram e a mente organiza as ideias para novos projetos.

Em um estudo publicado no periódico The Lancet Psychiatry, onde mais de 1,2 milhão de adultos foram avaliados durante quatro anos, quem praticava atividade física reportou ter 43% menos dias de "saúde mental ruim" (com sintomas depressivos) no mês do que os sedentários, que em média enfrentaram 3,4 dias ruins.

As pessoas que fizeram de 30 a 60 minutos de exercícios por dia, de três a cinco vezes na semana, foram as que apresentaram menos dias de saúde mental ruim, em comparação aos sedentários.

O exercício físico não substitui o tratamento psiquiátrico ou psicológico, mas pode ser uma parte significativa de um plano de cuidados para melhorar a saúde mental. Uma dica é sempre buscar um profissional de saúde para orientação personalizada, especialmente se houver condições médicas subjacentes.

*Com informações de reportagens publicadas em 04/09/2019, 12/08/2018 e coluna de 04/12/2023