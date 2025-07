Embaixada do Vaticano em Kiev é danificada por ataques aéreos russos

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - A embaixada do Vaticano em Kiev foi levemente danificada durante os ataques russos à capital ucraniana na manhã desta quinta-feira, informou a embaixada em um comunicado.

"Durante mais um ataque à cidade de Kiev... esta Nunciatura Apostólica sofreu alguns danos no prédio principal, bem como nas áreas de serviço", disse o comunicado, usando o termo católico oficial para a missão diplomática do Vaticano.

O arcebispo Visvaldas Kulbokas, embaixador do Vaticano na Ucrânia, disse separadamente ao órgão oficial Vatican News que havia testemunhado drones circulando em torno do terreno da embaixada e ouvido várias explosões durante a noite.

Kulbokas disse que o ataque danificou o telhado da embaixada e seu estacionamento.

"Coletamos cerca de dez fragmentos razoavelmente grandes, e acredito que tenha sido um drone e não um míssil", disse o arcebispo. "Felizmente, nenhum de nós foi ferido. Mas é impressionante, é claro, ver explosões acontecendo bem perto."

Os ataques aéreos da Rússia na Ucrânia ocorreram no momento em que uma conferência internacional sobre a guerra de três anos estava sendo aberta em Roma, na qual Kiev recebeu bilhões de dólares em promessas de ajuda.

O papa Leão 14 se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, na quarta-feira e disse a ele que o Vaticano estaria disposto a sediar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

O Vaticano tem relações diplomáticas formais com cerca de 180 países e mantém embaixadas em muitas capitais do mundo. Seus embaixadores são conhecidos por sua devoção em permanecer no posto, mesmo em tempos de guerra, e raramente esvaziam suas embaixadas.

