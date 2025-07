Em carta aberta, BC diz que vai reforçar comunicação enquanto IPCA ficar acima da meta

O Banco Central informou, na carta aberta sobre o descumprimento da meta de inflação em junho de 2025, que vai reforçar a sua comunicação durante todo o período em que o IPCA permanecer acima da meta. Esse reforço vale para as razões do descumprimento, as medidas adotadas e a evolução do cenário de convergência, informou a autarquia.

"O Banco Central divulgará nova carta, caso a inflação não retorne ao intervalo de tolerância no horizonte esperado ou considere necessário atualizar as medidas ou o prazo esperado para o retorno da inflação ao intervalo", diz a carta, publicada no início da noite.

Nesta quinta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a inflação acumulada em 12 meses atingiu 5,35% em junho - 0,85 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. É a primeira vez que a meta contínua - válida a partir deste ano e apurada com base no IPCA em 12 meses - é rompida.

O BC não informou quando espera que o IPCA volte ao centro da meta, de 3%. Em vez disso, mencionou apenas que prevê que a taxa fique abaixo do intervalo de tolerância no fim do primeiro trimestre de 2026.