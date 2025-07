Edu Guedes retirou cauda do pâncreas e baço; como é a vida depois disso?

Edu Guedes, 51, fez uma cirurgia para a retirada do tumor que descobriu no pâncreas. Em comunicado, ele mencionou que retirou o baço, a cauda do pâncreas e alguns gânglios.

A minha cirurgia durou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele [médico] retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. Minha recuperação está sendo ótima. Hoje já estou no quarto.

Edu Guedes

O que acontece depois?

O pâncreas é uma glândula importante para duas funções: a endócrina e a exócrina. Ele produz insulina e glucagon, dois hormônios que fazem parte do metabolismo do açúcar e fundamentais para o equilíbrio das quantidades de glicose que circulam no sangue. Ele também também produz uma série de enzimas digestivas.

Pâncreas é o órgão que produz insulina Imagem: iStock

A cauda do pâncreas é a parte final do órgão. Ele é dividido em três porções: a cabeça, o corpo e a cauda. A porção que é retirada depende da localização da lesão.

As repercussões para a saúde do paciente dependem da extensão da cirurgia. Cirurgias que retiram apenas a cauda do pâncreas preservam o corpo e a cabeça do órgão e, portanto, em geral, os pacientes não ficam diabéticos, explica Fernando Moura, oncologista clínico e membro da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica).

Eles [pacientes que retiram apenas a cauda do pâncreas] não precisam usar insulina ou nenhuma outra medicação, em geral, porque as duas outras porções do pâncreas que ficam são suficientes para deixá-lo com a função metabólica saudável. Esses tumores de cauda de pâncreas do ponto de vista de cirurgia são menos complexos do que os de cabeça e corpo de pâncreas, em que a cirurgia é bem maior.

Fernando Moura, oncologista clínico

Adaptações relacionadas à alimentação podem ser necessárias. A cirurgia pode ter de fazer "desvios" por onde a secreção pancreática passará a ser desembocada, segundo Carolina Pimentel, médica gastroenterologista e hepatologista da Afya Educação Médica e professora de gastroenterologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Não há informações se esse tipo de intervenção foi necessária no caso de Edu Guedes. O paciente pode ter questões relacionadas à digestão, um pouco de distensão abdominal, períodos de diarreia e perda de peso. "Por esse motivo, progressivamente, os alimentos são introduzidos para esses pacientes", diz Carolina.

Complicações relacionadas à má digestão podem ser dribladas ou compensadas com a utilização de enzimas sintéticas que simulam enzimas pancreáticas e conseguem garantir que a digestão dos alimentos continue sendo feita e que não haja prejuízo para o peso e a nutrição dos pacientes.

Carolina Pimentel, professora de gastroenterologia da Unifesp

Já o baço ajuda a filtrar o sangue e a combater infecções. Em cirurgias em que parte do pâncreas é removida, o baço também pode ser afetado pela proximidade.

Muitas vezes, o baço é retirado tanto por uma relação anatômica muito estreita com o pâncreas quanto porque, a depender do tipo de tumor e/ou câncer, por uma questão de drenagem, a cirurgia oncológica faz esse procedimento.

Douglas Bastos, chefe do Serviço de Cirurgia Hepatobiliar do Hospital São Vicente de Paulo (RJ)

A retirada do baço pode aumentar o risco de infecções. "Por isso é essencial tomar vacinas específicas e ficar atento a sinais de febre", diz a médica Debora Canedo, médica intensivista e coordenadora clínica médica do Hospital Mater Dei Goiânia.

Quando a gente tira o baço, a capacidade imunológica se torna mais reduzida e, muitas vezes, os pacientes, antes mesmo da retirada, são submetidos a algumas vacinas e proteções adicionais para que, na eventualidade de infecção, ele tenha melhor resposta imunológica com a proteção.