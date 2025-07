Dubai vai inaugurar restaurante operado por um chef de IA

DUBAI (Reuters) - Em Dubai, seu jantar poderá em breve vir acompanhado de código-fonte.

O Woohoo, um restaurante que se autodenomina como "jantando no futuro", será inaugurado em setembro no centro de Dubai, a poucos passos do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa.

Por enquanto, a comida no Woohoo será preparada por humanos, mas todo o resto - do cardápio ao ambiente e ao serviço - será projetado por um modelo culinário de grande linguagem chamado "Chef Aiman".

Aiman - uma junção em inglês de "AI" (inteligência artificial) e "man" (homem) - é treinado com base em décadas de pesquisa em ciência de alimentos, dados de composição molecular e mais de mil receitas de tradições culinárias de todo o mundo, disse Ahmet Oytun Cakir, um dos fundadores da Woohoo.

Embora o Chef Aiman não possa provar, cheirar ou interagir com seus pratos como um chef normalmente faria, o modelo funciona dividindo a culinária em suas partes componentes, como textura, acidez e umami, e remontando-as em combinações incomuns de sabores e ingredientes, de acordo com os desenvolvedores do Aiman.

Esses protótipos são então refinados por cozinheiros humanos que provam as combinações e fornecem orientações, em um esforço liderado pelo renomado chef Reif Othman, de Dubai.

"Suas respostas às minhas sugestões ajudam a refinar minha compreensão do que funciona além dos dados puros", explicou Aiman, em uma entrevista com o modelo interativo de IA.

O objetivo, dizem os criadores de Aiman, não é suplantar o elemento humano da culinária, mas complementá-lo.

"A culinária humana não será substituída, mas acreditamos que (Aiman) elevará as ideias e a criatividade", disse Oytun Cakir, que também é presidente-executivo da empresa de hospitalidade Gastronaut.

O Aiman foi projetado para desenvolver receitas que reutilizem ingredientes geralmente descartados pelos restaurantes, como aparas de carne ou gordura, disse ele.

A longo prazo, os fundadores da Woohoo acreditam que o modelo poderia ser licenciado para restaurantes em todo o mundo, reduzindo o desperdício na cozinha e melhorando a sustentabilidade.

(Reportagem de Luke Tyson)