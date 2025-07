Dólar à vista salta a R$ 5,62 por temor sobre tarifas dos EUA

Os juros futuros sobem na esteira dos ganhos do dólar ante o real na manhã desta quinta-feira, 10, em especial no mercado à vista, cotado a R$ 5,620 mais cedo, com ganho superior a 2%, pois já havia encerrado o pregão da véspera quando o presidente Donald Trump anunciou a tarifa de 50% às importações brasileiras a partir do dia 1º de agosto.

O dólar futuro de agosto entrou em leilão nos primeiros negócios, atrasando a abertura e rodava perto de R$ 5,65 por volta das 9h20, com ganho de cerca de 0,60%. O IPCA de junho acima da mediana pressiona as taxas mais curtas.

A inflação medida pelo IPCA registrou alta de 0,24% em junho, ligeiramente abaixo dos 0,26% de maio, conforme o IBGE. O resultado ficou dentro do intervalo esperado pelos analistas, cuja mediana era 0,20%. No ano, a inflação chegou a 2,99%, e nos últimos 12 meses, atingiu 5,35%, também alinhado às projeções do mercado, que variavam entre 5,25% e 5,37%.

O coordenador do IPC-Fipe, Guilherme Moreira, avalia que o índice segue em trajetória de queda, devido, principalmente, à sazonalidade dos alimentos in natura neste período do ano. No entanto, avalia que o grupo de Habitação, cuja alta de preços passou de 0,30% no encerramento de junho para 0,38% na primeira quadrissemana de julho, deve fazer com que o índice retorne ao terreno positivo ao longo do mês.

O Japão suspendeu a importação de frango, ovos e derivados de carne de frango do município de Meleiro, em Santa Catarina, após a confirmação de um caso de gripe aviária em aves de produção de subsistência no município. Também estão suspensas pelo Japão a entrada de aves vivas e ovos férteis provenientes de todo o Estado de Santa Catarina.

A China criticou a politização do comércio pelos EUA ao generalizar o uso do conceito de "segurança nacional" ao aplicar tarifas de 50% sobre o cobre.