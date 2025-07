Direcional reporta vendas líquidas de R$1,7 bi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Direcional Engenharia reportou nesta quinta-feira vendas líquidas de R$1,7 bilhão no segundo trimestre, uma alta 3,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em lançamentos, o valor geral de vendas (VGV) totalizou R$1,9 bilhão de abril até o final de junho, expansão de 39,9% na base anual, conforme a prévia operacional da companhia.

Os números consideram a participação de sócios nos projetos da construtora.

A geração de caixa da Direcional no segundo trimestre somou R$395 milhões, sendo R$251 milhões referentes à entrada de um novo sócio, com 9,98% de participação no capital da Riva.

A companhia prevê divulgar suas demonstrações financeiras completas do segundo trimestre em 11 de agosto.

