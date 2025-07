Deputados aprovam reajuste de 9% na remuneração dos militares

Do UOL, em Brasília

A Câmara dos Deputados aprovou o reajuste de 9% na remuneração dos integrantes das Forças Armadas. O aumento vale para militares da ativa, da reserva e pensionistas.

O que aconteceu

A medida provisória que estabelece o reajuste segue para o Senado. É preciso aprovação até 8 de agosto para o a decisão da Câmara não perder validade.

Metade do aumento de 9% já está valendo. Caso os senadores confirmem a validade da medida provisória, os 4,5% restantes serão pagos a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

O impacto no orçamento é de R$ 8,3 bilhões nos dois primeiros anos. O impacto é de R$ 3 bilhões neste ano e será de R$ 5,3 bilhões em 2026, apontam cálculos dos autores da medida provisória.

Os militares estavam sem aumento desde 2023. O reajuste é fruto de negociação entre o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

O aumento vai beneficiar 740 mil pessoas. O governo apoiou o reajuste por entender que a remuneração dos militares ficou defasada em relação a inflação nos últimos.

Pesquisas indicam o contrário. Entre 2012 e 2022, os militares foram os servidores federais com maior aumento médio de vencimentos. Levantamento do Centro de Liderança Pública apontou que a remuneração da categoria aumentou 29,6% no período, descontada a inflação.

A medida provisória determinar que o salário mais baixo das Forças Armadas será de R$ 1.177. Hoje, o valor é de R$ 1.078. Já os maiores salários pagos subirão dos atuais R$ 13.471 para R$ 14.711.