"Deleite", "máquina quase perfeita": imprensa comenta goleada do PSG sobre Real Madrid

A imprensa francesa comemora a goleada de 4 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid na quarta-feira (9) ? resultado que colocou o time parisiense na final do torneio do Mundial de Clubes da Fifa contra o Chelsea, no próximo domingo (13), nos Estados Unidos. Já os jornais espanhóis, criticaram o desempenho "suicida" do time merengue no MetLife Stadium, em Nova York.

"Um verdadeiro deleite". Essa foi a manchete escolhida pelo jornal esportivo francês L'Équipe para celebrar a vitória contundente do PSG.

Após levar o clube parisiense à inédita conquista da Liga dos Campeões ? a competição interclubes mais prestigiosa do futebol europeu ?, o "general" quer agora comandar seus homens rumo ao título mundial, em referência ao técnico espanhol Luis Enrique.

Sem demonstrar qualquer complexo, o PSG fez o Real Madrid "bailar". A única nota triste, segundo L'Équipe, foi a despedida de Luka Modri?, Bola de Ouro de 2018, que disputou sua última partida com a camisa merengue. "O genial croata merecia uma saída melhor", lamenta o jornal.

O diário ainda aponta Ousmane Dembélé, autor do segundo gol da goleada, como favorito ao prêmio Bola de Ouro deste ano. Com uma temporada brilhante ? 35 gols, título da Liga dos Campeões e finalista do Mundial ?, o atacante está a um passo de ser eleito o melhor do mundo. "Ainda há debate sobre a Bola de Ouro 2025?", provoca L'Équipe.

Por outro lado, o jornal foi crítico em relação à Kylian Mbappé. O atacante francês teve uma atuação apagada contra seu ex-clube e encerrou sua primeira temporada no Real Madrid de forma bem diferente do que imaginava.

"Paris é a melhor equipe do mundo", destaca Le Parisien, citando a declaração do goleiro belga Thibaut Courtois após a derrota. Os merengues reconheceram a superioridade dos bleus e prometeram tirar lições da derrota humilhante para voltarem mais fortes, segundo o jornal.

"Quem poderia imaginar, há apenas alguns meses, que em pleno mês de julho escaldante, seriam os jogadores do Real Madrid que estariam olhando para os próprios sapatos, resignados, ao falar sobre o domínio absoluto de seu adversário ? o PSG, que ninguém mais consegue parar?", acrescenta Le Parisien.

O jornal esportivo espanhol Marca afirma que o Real Madrid se despede do Mundial com uma derrota duríssima ? "um final apropriado pelo rendimento durante todo o torneio", escreve o diário.

Segundo o Marca, o Real Madrid foi apenas mais uma vítima da "máquina quase perfeita" montada por Luis Enrique. Foram 15 gols nas últimas quatro partidas contra clubes europeus.

Já o diário AS fala em "suicídio coletivo" do Real Madrid e projeta muito trabalho para os jogadores durante as férias. Especialistas do jornal apontam uma desconexão evidente entre Mbappé e o brasileiro Vini Jr. na primeira titularidade de ambos sob o comando do novo técnico, Xabi Alonso.

O catalão Sport afirma que a partida foi uma verdadeira lição de futebol do treinador espanhol, Luis Enrique, e mostrou que ele tinha razão em relação à Mbappé.

O jornal catalão lembrou que Luis Enrique falou ao francês, ainda quando o atacante de 26 anos jogava pelo PSG, que se ele quisesse ser o melhor em campo, deveria contribuir com a equipe em todos os aspectos, incluindo o defensivo. Mas o que se viu, diz Sport, foi Dembélé fazendo pressão e aproveitando erros de defesa do Real Madrid enquanto do lado oposto do campo, Mbappé apenas caminhava.

A final do Mundial de Clubes entre o PSG e o Chelsea será no domingo, em Nova York, às 16h (horário de Brasília).