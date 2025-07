Criança cai de cânion em parque no RS; bombeiros fazem buscas

Uma criança caiu do mirante do cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, no município de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Bombeiros fazem buscas. Segundo o corpo de bombeiros do estado, o incidente foi registrado às 13h47 de hoje. Um helicóptero auxilia na localização da vítima.

Local da queda não tem cerca de proteção. Também "não tem platôs ou vegetação" que possam ter amortecido a queda, informou a equipe de resgate dos bombeiros de Canela.

Menina tem transtorno do espectro autista e menos de 12 anos, segundo os bombeiros. Ela estava com os pais no alto do mirante quando o acidente aconteceu. Conforme a Secretaria de Turismo de Cambará do Sul, a família é de Curitiba e fazia turismo no local.

Mirante e trilhas são principais atrações

Parque Nacional da Serra Geral recebe visitantes que buscam contato com a natureza. As trilhas do Mirante do Fortaleza, da Pedra do Segredo e da Borda dos Cânions são os locais mais procurados.

O UOL entrou em contato com a assessoria do parque e com a prefeitura de Cambará do Sul, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.