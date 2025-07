Coronel ucraniano é assassinado a tiros na rua em Kiev

Do UOL*, em São Paulo

Um coronel do Serviço de Segurança da Ucrânia foi morto a tiros hoje em Kiev.

O que aconteceu

O coronel Ivan Voronich foi abordado por um homem em um estacionamento. O militar andava carregando algumas sacolas por volta das 9h do horário local quando o suspeito se aproxima.

O homem, de bermuda e touca, atira cinco vezes contra ele. As câmeras de segurança do local flagraram o agressor guardando a arma na calça e correndo em fuga na sequência. A vítima morreu no local.

Assassinato está sendo investigado. À imprensa ucraniana, o Serviço de Segurança e a Polícia Nacional disseram estar tomando medidas para esclarecer todas as circunstâncias do crime e levar os autores à Justiça.

Os oficiais dessa corporação estão envolvidos em operações na guerra contra a Rússia. A unidade ganhou notoriedade nas últimas semanas após um ataque surpresa de drones a aviões de guerra russos no dia 1º de junho.

Voronich era um militar sênior do setor de Operações Especiais. ''Um homem que lutava contra o inimigo desde 2014 e foi um dos que iniciaram, dentro do Serviço, uma direção que hoje causa muitos problemas para os inimigos'', escreveu Roman Chervinsky, ex-oficial de inteligência ucraniano, nas redes sociais.

Rússia intensifica guerra

A Rússia lançou, durante a madrugada de ontem, a maior ofensiva com drones e mísseis contra a Ucrânia desde o início da guerra, em 2022. A operação foi confirmada pela Força Aérea ucraniana, em um momento de intensificação dos ataques de Moscou e de estagnação diplomática.

Uma pessoa morreu em Khmelnytsky e oito ficaram feridos em Kiev, Zaporizhzhia e Kherson. No total, o Exército russo lançou 728 drones e 13 mísseis. Desses, 711 drones foram interceptados e sete mísseis destruídos, segundo as forças ucranianas.

Nova onde de ataques ocorreu após anúncio de Donald Trump na segunda-feira. O presidente dos EUA disse que enviaria mais armas a Kiev para que a Ucrânia conseguisse se defender dos bombardeios. A Ucrânia pede há vários meses aos aliados ocidentais sistemas de defesa antiaérea para proteger suas cidades.

* Com informações da AFP