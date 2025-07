Governo anuncia programa que reduz imposto de carro popular flex

O governo federal vai anunciar hoje um decreto para reduzir o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de veículos populares e menos poluentes.

O que aconteceu

O texto está previsto para ser lançado em cerimônia no Palácio do Planalto, às 15h30. O decreto regulamenta o IPI Verde, parte dos incentivos à indústria automobilística batizada pelo governo de Mover. O programa vai se chamar Carro Sustentável e vai durar até o fim de 2026. O anúncio deve ser feito pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

A ideia é beneficiar veículos 1.0 flex. São veículos movidos a etanol ou gasolina e com menos de 90 cavalos de potência, que hoje pagam alíquota de 7% de IPI, como Fiat Argo, Cronos e Kwid. As versões 1.0 turbo devem ficar de fora.

Carros elétricos não terão desconto. Isso ocorre porque outro critério obrigatório para receber o incentivo é que o veículo seja fabricado no Brasil. A BYD vai comercializar em breve um modelo 100% elétrico montado em Camaçari, na Bahia.

Os descontos são para pessoas físicas e empresas, como locadoras. O desconto não vai exigir um limite de preço para o carro, mas as definições de modelo devem recair sobre os carros considerados populares.

A ideia também é aquecer a indústria automobilística. Além de incentivar a produção de veículos ambientalmente eficientes, o estímulo às vendas deve dar fôlego ao setor, que sofre com baixa produção, juros altos e concorrência de importados.

O governo pretende surfar na popularidade do programa. "Ele acontece em meio à queda na popularidade do governo federal, que busca reverter no STF (Supremo Tribunal Federal) a derrubada do reajuste do IOF pelo Congresso", escreveu a colunista do UOL Paula Gama ao revelar detalhes do programa no começo do mês.

O impacto da renúncia fiscal ainda não foi oficialmente calculado. A União não deve perder arrecadação porque pretende compensar a redução do IPI aumentando o tributo de carros movidos a combustão, mais poluentes.

Quando os preços vão cair?

Hoje os carros zero-quilômetro mais baratos beiram os R$ 80 mil no Brasil. A retirada do IPI de 7% representaria uma economia aproximada de R$ 5.500 em um modelo de entrada, como o Renault Kwid, que passaria de R$ 79.790 para R$ 74.204.

Ao menos 11 modelos disponíveis no Brasil atendem aos critérios: todas as versões de Renault Kwid e Fiat Mobi; configurações de entrada de Chevrolet Onix e Onix Plus; Citroën Basalt e C3; Fiat Argo; Hyundai HB20 e HB20S; Volkswagen Polo e Tera.