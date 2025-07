Camarim em casa: penteadeira com espelho e LED está menos de R$ 470

Na hora se pentear e aplicar maquiagem em casa, você sente falta de um espaço próprio para isso? Para quem deseja contar com essa facilidade, o Guia de Compras UOL "garimpou" um móvel bem avaliado por consumidores: a penteadeira camarim da marca Demóbile.

O modelo, com mais de 1,4 mil avaliações, tem iluminação LED, três gavetas e duas portas nas laterais. Detalhamos a seguir as informações do fabricante e de consumidores que adquiriram o produto.

O que a Demóbile diz sobre o produto

É feito em MDP (um tipo de painel de madeira) e revestido com pintura UV

Possui lâmpadas de LED

Tem dobradiças metálicas e abertura telescópica

O tampo suporta até 5 kg

A gaveta central conta com divisórias em formato colmeia para organizar objetos

O que diz quem comprou

A maioria das avaliações dá nota máxima (cinco estrelas) ao produto. Selecionamos algumas delas para quem está em dúvida se leva ou não esse móvel para casa.

Linda, eu amei e achei as luzes bem fortes Juliane

A entrega foi feita antes do prazo. A penteadeira é muito linda e espaçosa Giselia

Ótimo custo-benefício. O móvel é muito bonito. A montagem é complicada, mas, no mais, tudo excelente Aline

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores dizem que a penteadeira foi entregue com falhas no acabamento e que a montagem não é simples.

Chegou antes do prazo e precisa de duas pessoas para montar. O único ponto negativo é que apenas a gaveta do meio é com corrediça telescópica, mas, fora isso, é linda e de boa qualidade. Recomendo Lorena

Muito linda, mas veio com as pontas das madeiras todas descascadas e uma das gavetas veio com a furação errada Eduarda

Ótimo custo benefícios. O móvel é muito bonito. A montagem é complicada, mas no mais tudo excelente Aline

Com informações de matéria publicada em 16/05/25

