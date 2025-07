CadÚnico: como se inscrever e ter benefícios como conta de luz grátis

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) dá direito a diversos benefícios sociais no Brasil, como conta de luz grátis. Mas você sabe como fazer para se cadastrar?

O que aconteceu

O cadastro no CadÚnico é feito pessoalmente, em algum posto de atendimento da cidade onde a família mora. Para saber onde estão localizados os postos, basta fazer uma consulta no aplicativo do CadÚnico ou encontrar o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo através do site do Mapa Social MDS.

Ao se inscrever ou atualizar os dados no Cadastro Único, é possível participar de vários programas sociais (veja lista mais abaixo). Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter o cadastro atualizado.

Qualquer família de baixa renda pode se cadastrar no Cadastro Único. Elas devem ter uma renda mensal de até meio salário-mínimo (R$ 759) por pessoa. Quem mora sozinho também pode tentar a inscrição, mas as exigências estão cada vez mais rigorosas devido a fraudes.

O que é preciso para o cadastro

O responsável pela família precisa declarar as informações de todas as pessoas da família. Ele precisa levar os seguintes documentos:

Documento com foto, como a carteira de identidade ou carteira de trabalho

CPF ou título de eleitor

Comprovante de residência

Caso não haja comprovante de residência, é preciso fazer uma declaração informando onde mora.

Além dos dados do responsável, é preciso levar pelo menos um documento de cada pessoa da família. São aceitos CPF, certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, carteira de trabalho ou título de eleitor.

O que é o CadÚnico

O Cadastro Único é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita.

Conta de luz grátis

Entrou em vigor a partir do último sábado a MP (Medida Provisória) que expande a Tarifa Social de Energia Elétrica, beneficiando mais de 17 milhões de residências em todo o Brasil. A iniciativa do governo federal tem o objetivo de reduzir o peso da conta de luz para famílias de baixa renda, "pagando a conta" para aqueles que consomem até 80 kWh e oferecendo descontos significativos para outros grupos elegíveis.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é concedida para famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), com renda familiar mensal de meio salário mínimo (R$ 759 em 2025). Também inclui pessoas com deficiência ou idosos (65 anos ou mais) que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e também são inscritos no CadÚnico, além de famílias indígenas e quilombolas também inscritas no Cadastro.

Os principais programas que utilizam o Cadastro Único