Cadela some em aeroporto de SP; caixa de transporte chegou quebrada e vazia

Uma cadela escapou da caixa de transporte e foi enxotada por funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O animal havia acabado de chegar num voo vindo de Portugal.

O que aconteceu

A tatuadora Jaqueline Ramos embarcou com o animal em Lisboa. Ela contou que apresentou a documentação exigida e passou a cadela, chamada Esperança, pela pesagem e pelo raio-x normalmente.

Funcionários da companhia aérea TAP foram negligentes, segundo a tutora. O problema começou na hora de colocar Esperança de volta na caixa de transporte. O funcionário que a atendia teria tido dificuldade para fechar a caixa.

A tutora disse que entregou lacres plásticos a um agente e o orientou a usá-los. Ele teria afirmado que um funcionário realizaria o procedimento, conforme orientação de Jaqueline.

Caixa foi entregue quebrada e vazia

Esperança desembarcou em Guarulhos na segunda-feira. Ela viajava com uma conhecida da família deveria ter sido entregue à mãe de Jaqueline, que aguardava no aeroporto.

Caixa de transporte chegou vazia. A acompanhante de Esperança disse que se surpreendeu ao ir buscar o animal e se deparar com a caixa aberta, sem sinal da cadela.

"A cachorra abriu sozinha", disse um funcionário que pegava malas na esteira, segundo a acompanhante. A mulher afirmou ter pedido ajuda a um colaborador para localizar Esperança, mas ela teria sido ignorada pelo homem. "Um descaso completo", afirmou.

Mãe da tutora achou o cachorro no aeroporto por conta própria

Ao saber do sumiço, a mãe da tutora, Miriam Áurea, que aguardava no aeroporto, começou a procurar o animal por conta própria. Ela contou ao SBT que chamou o nome da cachorra e perguntou por ela para funcionários e passageiros.

Cadela teria reconhecido voz e ido ao seu encontro. Segundo a mulher, a cachorra corria na área externa do terminal e era enxotada por funcionários quando foi avistada por ela.

Esperança precisou ser levada de volta ao aeroporto para passar pelo veterinário. Como a caixa de transporte estava quebrada, funcionários usaram a alça da bolsa de Miriam para amarrar o animal.

O UOL entrou em contato com a GRU Airport, que administra o aeroporto, e com a TAP. As empresas não se manifestaram até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.