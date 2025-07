Como o Chile está usando cabelos humanos contra a seca histórica

O Chile enfrenta uma seca histórica e, no campo, soluções criativas ganham espaço. Uma delas chama a atenção pela simplicidade: tapetes compostáveis feitos com cabelo humano, que protegem o solo da evaporação e ainda nutrem as plantas. A técnica já traz bons resultados e vira aliada na crise hídrica prolongada.

Tecnologia direto do salão

Cabelos viram "tapetes vivos" que reduzem a perda de água. Discos feitos em tecelagem mecânica são confeccionados com fios coletados em salões de beleza e pet shops e usados para cobrir a base das plantas, diminuindo em 71% a evaporação direta do solo, segundo a fundação Matter of Trust Chile.

Cabeleireira Maria José Pino usa uma máquina de costura para tecer uma esteira de cabelo humano Imagem: Pablo Sanhueza/Reuters

Agricultores economizam até 48% da água usada na irrigação. A cobertura impede que o calor extremo resseque o solo e ainda prolonga a retenção de umidade nas raízes.

O cabelo contém nutrientes e aumenta a produção em 30%. À Reuters, Mattia Carenini, CEO da fundação, explicou que os fios carregam nitrogênio, cálcio, enxofre e matéria orgânica, que enriquecem o solo.

Uma produtora chilena comemorou os resultados nas plantações de limão. "Ao fornecer sombra, os tapetes mantêm a umidade e impedem que os raios solares evaporem a pouca água que temos", disse Maria Salazar, que adotou a técnica em sua lavoura em Taltal, no norte árido do país.

Maria Salazar diz que plantações já estão dando resultados significativos em plantações de Taltal, ao norte da capital chilena Imagem: Pablo Sanhueza/Reuters

Do lixo ao campo

A solução nasceu em 2020 para enfrentar a crise climática. A Matter of Trust Chile foi criada com o objetivo de promover a conservação ambiental por meio do uso criativo de resíduos urbanos.

A fundação recolhe fios de 350 salões e 10 tosadores de pets. O projeto recebe doações e cerca de 2% do material é proveniente de pets.

Um pequeno tapete, feito de cabelo humano, cobre a base de uma árvore para ajudar a reter a umidade do solo Imagem: Pablo Sanhueza/Reuters

Além da agricultura, o projeto usa cabelo para limpar rios e mares. No programa Petropelo, os fios são colocados em boias de malha que absorvem óleos, metais pesados e até bactérias em águas contaminadas.

Um quilo de cabelo pode limpar até nove litros de óleo. A estimativa é da própria fundação, que já testou os filtros em cursos d'água próximos a Valparaíso, cidade na costa do Chile, com sucesso.

Pelos e cabelos são divididos em menores e maiores que 10 centímetros para facilitar a separação Imagem: Pablo Sanhueza/Reuters

É impressionante como algo que a gente jogava fora todo dia pode ajudar tanto o meio ambiente.

Luisana Gil, tosadora parceira do projeto que atua em Santiago, à Reuters

O Chile é um dos países com maior estresse hídrico do mundo. Segundo o Instituto Mundial de Recursos, o país corre o risco de ficar sem abastecimento de água até 2040.