Brasileiros dominam comentários em perfil de Trump: 'Cuida do seu país'

Depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou taxação de 50% aos produtos do Brasil, os brasileiros invadiram as redes sociais do republicano para criticar a decisão e pedir que ele ''deixe o país em paz''.

O que aconteceu

Últimas publicações do americano foram dominadas por comentários de brasileiros. Desde ontem, pessoas apostam na hashtag ''respeita o Brasil'' nas redes sociais. Na sequência, até a equipe de comunicação do governo federal aderiu ao bordão em seus comunicados sobre o assunto.

Muitos escreveram em defesa da ''soberania nacional'' e exaltaram o presidente Lula. ''Aqui não é quintal dos EUA, vai cuidar dos problemas do teu país'', dizem. O posicionamento do líder petista contra a interferência externa do governo norte-americano também foi valorizado: ''Viva o Lula''.

Comentários nas postagens dele no Instagram só podem ser feitos por quem o segue. Assim, muitos brasileiros passaram a segui-lo para entrar na onda de mobilização. ''Não acredito que tive que seguir esse 'laranjão' para poder comentar. Vai mandar no seu país'', falou uma pessoa.

Há alguns brasileiros, no entanto, que elogiaram as taxas anunciadas por Trump. ''Lula não representa as boas pessoas do Brasil. Ele e o judiciário estão destruindo o Brasil'', falou um. ''Sou brasileiro e apoio os esforços de Trump para proteger nossa democracia. Brasil nunca será comunista'', disse outro.

Trump usa Bolsonaro como motivo

Americano evocou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao anunciar tarifas extras sobre produtos brasileiros. Ele insinuou uma sanção contra atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento de Jair Bolsonaro e sua derrota nas eleições de 2022. Em carta justificando a tarifa de 50% sobre "qualquer produto brasileiro", disse que, em parte, se dava ''pelos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres''.

Lula reagiu e diz que vai usar lei de reciprocidade contra os EUA. Em nota oficial, o presidente Lula diz que o Brasil "é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém".

O tarifaço foi imposto apesar do superávit comercial do EUA em relação ao Brasil. A vantagem comercial americana passou a ser de US$ 1 bilhão com o Brasil, um dos raros mercados com os quais os EUA venderam mais do que compram.

A decisão também desconsidera a relação comercial entre os dois países. Ainda que a economia americana seja muito maior, o Brasil tem papel importante na cadeia de produção de empresas americanas, que fabricam partes de seus produtos por aqui. Dentre os setores nos quais o Brasil atua estão a indústria automobilística e a de equipamentos eletrônicos.