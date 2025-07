Brasileira está desaparecida há 20 dias em Portugal; polícia investiga

A Polícia Judiciária de Portugal investiga o desaparecimento de uma maranhense que mora em Vila de Tabuaçu e não é vista há 20 dias.

O que aconteceu

Francisca Maria Sousa, de 44 anos, fez o último contato com a família no dia 20 de junho. ''Eu falei com ela nesse dia, por volta de 13h30 da tarde, ela estava bem, me pediu para mostrar a casa. Conversamos e ela disse que ligaria de novo mais tarde'', relembra a mãe, Maria da Conceição.

A mãe conta que ficou esperando pelo contato de Francisca no dia seguinte. Ela relata que a primeira mensagem que via toda manhã era o da filha, mas que estranhou ao não receber. ''Todo santo dia eu falava com ela. Todo tempo alegre e sorridente'', falou em vídeo publicado nas redes sociais.

Namorado da brasileira, identificado como ''Luis'', avisou a sogra sobre o desaparecimento. Segundo ela, ele ligou e disse que Francisca não respondia às mensagens e nem às ligações dele, e que estaria desaparecida. ''Me desesperei, comecei a chorar e não parei mais'', diz.

Antes disso, o companheiro havia questionado Maria sobre uma suposta traição da filha. Antes de avisá-la sobre o desaparecimento, ele perguntou para a idosa se ela sabia que Francisca estava se envolvendo com um homem chamado ''Paulo''. A mulher explicou que Francisca havia namorado por três meses com ele, o apresentado a ela por videochamada, mas que tinham terminado ainda em 2023.

Polícia investiga paradeiro

Irmão da vítima, o artista plástico Antônio, foi à Portugal essa semana para acompanhar o caso. Familiares e amigos fizeram uma vaquinha nas redes sociais para angariar fundos para a viagem. ''Ele estará em Portugal para cobrar as autoridades, conversar com as pessoas que tiveram contato com ela, em busca de resposta'', escreveu uma amiga.

A Guarda Nacional Republicana e os bombeiros fizeram as primeiras buscas, mas sem sucesso. Segundo a imprensa portuguesa, a ocorrência foi passada para a Polícia Judiciária de Vila Real, com quem o UOL tenta contato e aguarda posicionamento.

Queixa do paradeiro teria sido feita pelo chefe da maranhense. Segundo o jornal Correio da Manhã, o proprietário do restaurante onde a brasileira trabalha alertou sobre seu sumiço, já que ela não apareceu no estabelecimento. Em seguida, ele foi até a casa dela e não a encontrou.

Francisca morava na Vila de Tabuaçu há mais de um ano. De acordo com a mãe, ela planejava visitar a família entre o mês de julho e de agosto. ''Estou com o coração acabado e cheio de esperança de ver a minha filha voltar'', fala a mulher.

O UOL também questionou o Itamaraty sobre o acompanhamento do caso. O espaço segue aberto para manifestação.