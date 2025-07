Brasil não pode cair na armadilha de sobretarifas dos EUA, diz professor da UnB

O Brasil tem de ficar atento aos desdobramentos da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar importações brasileiras em 50% a partir de agosto, segundo o professor de economia da Universidade de Brasília, vice-presidente do setor privado no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e ex-secretário de Assuntos Internacionais no Ministério do Planejamento, Jorge Arbache.

"As decisões recentes do presidente Trump com relação ao Brasil têm o potencial de trazer danos para a valiosa condição de o País estar relativamente distanciado de questões geopolíticas", projetou, em nota enviada à Broadcast.

Para o economista, essa posição do Brasil tem rendido frutos em termos de atração de interesses e de investimentos estrangeiros. "O Brasil não pode se deixar cair nesta armadilha. Aqui, nada é feito por acaso", considerou ele, que já ocupou posições também no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Mundial e Organização Internacional do Trabalho (OIT).