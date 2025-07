É falso alerta de 'frio histórico' no Brasil durante inverno de 2025

É falso um alerta de 'frio histórico' no Brasil em 2025, com neve e geada em regiões inéditas, como afirmam posts que circulam nas redes sociais.

As temperaturas devem ficar acima da média histórica para o período.

O que diz o post

"ALERTA VERMELHO! Frio histórico vai tomar conta do Brasil trazendo neve e geada em regiões onde não ocorrem esse fenômeno", diz a mensagem contida na publicação, sem mencionar quais seriam estas áreas inéditas atingidas pelas baixas temperaturas.

Ao fundo, há a imagem de uma suposta massa de ar polar sobre o Brasil.

Por que é falso

Não há indícios de que Brasil baterá recorde de frio em 2025. Ao UOL Confere, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) afirmou que "até o momento, nosso inverno está dentro da normalidade. A percepção de frio mais rigoroso talvez esteja ocorrendo justamente pelos dois anos anteriores terem sido quentes", uma vez que "2023 e 2024 foram anos bastante atípicos, com recordes consecutivos de temperaturas elevadas e ondas de calor".

A curto prazo, não há previsão de onda de frio no país. Segundo o Inmet, "em um horizonte de pelo menos 7 dias não há previsão de uma onda de frio no Brasil. Há chances de novas ondas de frio ainda em 2025, já que estamos em pleno inverno". O órgão explicou que não consegue indicar com mais de 15 dias de antecedência se o fenômeno vai ou não ocorrer.

Cidade do Paraná teve temperatura mais baixa do ano. Até o momento, de acordo com dados das estações do Inmet, o recorde de frio em 2025 foi visto em General Carneiro (PR): -7,8°C, em 25 de junho.

Inverno deve ter temperaturas dentro do esperado. Embora a estação tenda a ser mais fria do que em anos anteriores, ainda assim não haverá recordes de baixas temperaturas no Brasil por conta do comportamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Como não haverá fenômenos como El Niño ou La Niña, que aumentam as chances de ondas de calor ou de frio, o inverno brasileiro deve ser marcado por características típicas da estação e que permitem o avanço de frentes frias em algumas regiões (aqui).

Temperaturas no Brasil devem ficar acima da média do período. De acordo com o Climatempo, mesmo que algumas regiões brasileiras tenham um inverno um pouco mais rigoroso do que nos últimos anos, a tendência é ter temperaturas acima da média histórica na estação deste ano. O Centro-Oeste e o Tocantins devem enfrentar calor em agosto e setembro, por exemplo (aqui).

Santa Catarina detém recorde de baixas temperaturas. Segundo o Inmet, a menor temperatura já registrada no Brasil foi em Xanxerê (SC). Em 25 de junho de 1945, os termômetros da cidade indicaram -11,6°C (aqui). Já de acordo com o Epagri/Ciram, a marca pertence a outro município catarinense: Caçador, com -14°C em 11 de junho de 1952 (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news