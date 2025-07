Bolsonaro é réu e não perseguido pela Justiça como diz Trump, diz jurista

O argumento de Donald Trump de que Jair Bolsonaro (PL) é perseguido não se sustenta, uma vez que o ex-presidente é réu em ações legítimas, afirmou Eloísa Machado, jurista e professora de Direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista ao UOL News hoje.

Em nota, o presidente dos Estados Unidos afirmou que "a perseguição política" contra Bolsonaro, sua família e seus apoiadores "é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil".

Bolsonaro não é perseguido. Ele é réu em uma ação penal, e essa não é a primeira vez, que o acusa de uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de uma tentativa de golpe. Essa ação está em sua reta final e é julgada pelo nosso tribunal de cúpula em razão das competências previstas na Constituição.

Estamos falando de uma ampla maioria de ministros que condenou uma série de partícipes do 8 de janeiro por esses mesmos crimes, assim como Bolsonaro será julgado. Eloísa Machado, jurista e professora da FGV

Eloísa frisou que o processo envolvendo Bolsonaro pela tentativa de golpe de estado obedece a todas as regras e considerou grave a tentativa de interferência de Trump.

Trump não manda nada aqui no país. Quem manda no país somos nós, a população brasileira. É a nossa vontade manifesta na urna e que faz com que as decisões sejam tomadas. Ele não tem qualquer ingerência sobre os tribunais brasileiros. É gravíssimo colocar isso em uma carta para impor uma tarifa que certamente prejudicará o comércio brasileiro.

Nem haveria uma forma de o Estado brasileiro, representado pelos três poderes, pudesse voltar atrás, nem o presidente da República pode determinar que o tribunal abandone o curso de uma ação penal. Isso seria inimaginável. Muito menos o Congresso pode mandar parar a tramitação de uma ação judicial.

Essas ações têm transcorrido dentro das regras constitucionais, sob a supervisão de vários ministros do STF. Trump está apenas dando eco a essa estratégia de defesa de quem está sendo acusado de uma tentativa de golpe. Eloísa Machado, jurista e professora da FGV

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: