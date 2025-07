Bolsonaro cita Bíblia para criticar Lula após tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou nesta quarta-feira, 9, um versículo bíblico em tom de crítica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o governo de Donald Trump anunciar uma tarifa extra de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto.

"Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme - Provérbios 29:2", escreveu Bolsonaro em sua conta na rede social X.

Horas antes, Trump divulgou no Truth Social uma carta endereçada a Lula em que formaliza a imposição da tarifa e apresenta suas justificativas. No texto, o presidente americano menciona a situação judicial de Bolsonaro, que classifica como perseguição, e acusa o Supremo Tribunal Federal (STF) de censurar ilegalmente plataformas americanas que operam no Brasil.

Como reação, o presidente Lula afirmou que a resposta do País virá por meio da lei de reciprocidade econômica, aprovada pelo Congresso neste ano. "Qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica", disse.