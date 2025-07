BC do Japão diz que empresas estão recebendo tarifas dos EUA com tranquilidade, mas mantêm cautela

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - As empresas japonesas estão recebendo as tarifas dos Estados Unidos com tranquilidade por enquanto, mas se preocupam com um possível impacto do enfraquecimento da demanda global, disse o Banco do Japão nesta quinta-feira, sinalizando uma pausa prolongada nos aumentos da taxa de juros.

Embora algumas empresas estejam adiando seus planos de gastos de capital, as tarifas mais altas dos EUA ainda não afetaram materialmente as exportações e a produção das fábricas, de acordo com um resumo dos resultados de uma reunião trimestral dos gerentes das filiais regionais do banco central japonês.

"Muitas regiões viram as empresas expressarem preocupação com a queda da demanda devido ao aumento dos preços de venda nos EUA e à desaceleração da economia global", disse o banco.

Os resultados das pesquisas realizadas por gerentes de filiais regionais mostram que as empresas não conseguem compreender o impacto potencial total das tarifas mais altas dos EUA, devido às rápidas mudanças que o presidente Donald Trump está propenso a fazer na política comercial.

Eles não refletem o anúncio feito por Trump na segunda-feira de um aumento nas tarifas sobre produtos japoneses de 10% para 25%, a menos que um acordo comercial seja fechado até 1º de agosto, disse uma autoridade do banco a repórteres.

O resumo estará entre os fatores que o Banco do Japão examinará em sua próxima reunião de política monetária em 30 e 31 de julho, quando a diretoria emitirá novas previsões trimestrais de crescimento e preços.

Depois de aumentar a taxa de juros para 0,5% em janeiro, o banco central cortou as previsões de crescimento em maio e sinalizou uma pausa nas altas de juros depois que Trump ameaçou aumentar as tarifas.

Um vislumbre de esperança é oferecido pelo fluxo constante de turistas e um mercado de trabalho aquecido que sustentam o consumo, disse o gerente da filial de Osaka do banco central, Kazuhiro Masaki, a repórteres.

No entanto, algumas regiões já estão mostrando sinais de tensão devido à tarifa de 25% sobre os automóveis japoneses, um dos pilares da economia.

Kenji Sakuta, gerente da filial do banco em Fukuoka, disse que algumas montadoras estão transferindo a produção para os EUA e cortando os preços de exportação para arcar com o custo das tarifas.

"As empresas estão vagamente preocupadas com o impacto das tarifas dos EUA, mas não têm certeza sobre até que ponto elas podem prejudicar os lucros", disse Sakuta em uma coletiva de imprensa.

"Há também uma vaga esperança entre algumas empresas de que o Japão possa evitar as enormes tarifas dos EUA, o que pode ser difícil de conseguir."

As empresas têm uma perspectiva mista em relação aos salários, o que é fundamental para o momento do próximo aumento de juros, com algumas sugerindo o corte de bônus se as tarifas prejudicarem os lucros, enquanto outras veem a necessidade de elevar os salários para reter talentos, mostrou o resumo.

A economia do Japão encolheu no primeiro trimestre, já que o aumento do custo de vida prejudicou o consumo. As exportações caíram em maio pela primeira vez em oito meses, fomentando temores de recessão.

Em uma pesquisa realizada pela Reuters em junho, uma ligeira maioria de economistas considerou que o banco central não deve elevar a taxa de juros neste ano.