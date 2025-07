'Azira'i' emociona Avignon com ancestralidade, canto e resistência indígena do Brasil

Na mostra paralela do Festival de Avignon de 2025, um espetáculo brasileiro vem arrebatando os franceses com sua força e poética ancestrais: Azira'i - Um Musical de Memórias, estrelado por Zahy Tentehar, do povo Tentehara Guajajara, e dirigido por Duda Rios. Em cena, a memória de Azira'i, mãe da atriz, ganha vida através da dramaturgia, do canto indígena e de uma linguagem cênica que ultrapassa fronteiras.

Márcia Bechara, enviada especial a Avignon

Zahy Tentehar se tornou a primeira atriz indígena a receber o Prêmio Shell, uma das maiores condecorações do teatro brasileiro. A obra, que agora ecoa no sul da França, nasceu de uma escuta profunda e de uma amizade transformadora.

"Essa ideia nasceu quando nos conhecemos em uma peça. Conversando com Zahy, ela compartilhou a história da mãe dela. Aquilo me tocou profundamente", contou o diretor Duda Rios. "Cinco anos depois, conseguimos o financiamento e criamos o espetáculo."

No palco, Zahy está sozinha, "mas nunca solitária". Segundo ela, a presença da mãe, dos antepassados e de muitos povos reverbera em cada gesto, cada canto. "O palco está repleto de todo um povo, de muitas línguas. Eu não sinto em nenhum momento que estou sozinha", afirma com convicção.

Um dos aspectos mais potentes da montagem é o uso da língua Ze'eng eté, falada por seu povo. Em um país que, como ressalta o diretor Duda Rios, "foi historicamente colonizador, como a França", "o gesto de ensinar e compartilhar uma língua indígena carrega forte carga simbólica e política".

"Trazer uma língua tão desconhecida internacionalmente, ensinar sua fonética e gramática à plateia, é uma inversão de papeis feita com suavidade", observa Rios. "Convido as pessoas a experimentarem a estrutura do Ze'eng eté com afeto, não com imposição", completa a atriz Zahy Tentehar.

Canto ancestral

O canto herdado da mãe de Zahy é o eixo central da construção emocional e dramatúrgica do espetáculo. "Antes mesmo de ensaiar ou entrar no palco, eu tenho o hábito de cantar. Cantar me ajuda a ter ideias, a me concentrar. Para mim, é um lugar sagrado."

A recepção do público francês tem sido calorosa, embora reveladora de particularidades. "Eles se emocionam muito. Embora riam menos do que o público brasileiro, sentimos uma conexão genuína", afirma Duda. "O espetáculo foi escrito para o Brasil, mas chega com a mesma potência aqui."

"Em cena, Zahy representa também um movimento de quebra de padrões estéticos e educacionais. Sem ter passado por uma escola tradicional de formação de atores, ela ocupa com autoridade e brilho o palco internacional", diz o diretor. "É muito satisfatório poder dizer que nós também somos criadores. Por muito tempo, nos impediram de estar aqui."

Com legendas em francês e inglês, a peça preserva os trechos em Ze'eng eté sem tradução ? uma escolha consciente que convida o público a sentir a língua pelo corpo, não apenas compreendê-la pela lógica.

Azira'i - Um Musical de Memórias é mais que um espetáculo: é um reencontro com saberes ancestrais, uma afirmação estética e uma delicada insurgência que reverbera além das bordas do palco. A peça fica em cartaz até o dia 13 de julho no teatro Manufacture, na mostra paralela do Festival de Avignon de 2025.