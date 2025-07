Ataque israelense mata crianças perto de clínica em Gaza, sem previsão de trégua imediata

Por Crispian Balmer e Nidal al-Mughrabi e Ali Sawafta

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Um ataque aéreo israelense atingiu palestinos perto de um centro médico em Gaza nesta quinta-feira, matando 10 menores e seis adultos, segundo autoridades de saúde locais, enquanto as negociações de cessar-fogo se arrastavam sem previsão de um acordo imediato.

Imagens de vídeo verificadas do ataque em Deir al-Balah, na região central da Faixa de Gaza, mostraram os corpos de mulheres e crianças deitados em poças de sangue em meio à poeira e aos gritos. Um clipe mostrou várias crianças imóveis deitadas em uma carroça de burro.

"Ela não fez nada, ela era inocente, eu juro. Seu sonho era que a guerra terminasse e que eles anunciassem isso hoje, para voltar à escola", disse Samah al-Nouri, sentada ao lado do corpo de sua filha, morta na explosão.

"Ela estava apenas recebendo tratamento em um centro médico. Por que eles os mataram?", disse ela, com outros corpos dispostos ao seu redor em um hospital próximo.

Os militares de Israel disseram ter atingido um militante que participou do ataque de 7 de outubro de 2023, liderado pelo Hamas, que desencadeou a guerra. Eles disseram que estava ciente de relatos sobre várias pessoas próximas feridas e que o incidente estava sendo analisado.

O Project HOPE, sediado nos EUA, disse que o ataque atingiu o lado de fora de sua clínica de saúde em Altayara.

"Horrorizados e com o coração partido não podemos expressar adequadamente como nos sentimos", disse o grupo de ajuda em um comunicado.

O ataque com mísseis em Deir al-Balah ocorreu no momento em que os negociadores israelenses e do Hamas conversam com mediadores no Catar sobre uma proposta de cessar-fogo de 60 dias e um acordo para a libertação de reféns, com o objetivo de chegar a um acordo sobre uma trégua duradoura.

Uma autoridade israelense sênior disse na quarta-feira que um acordo provavelmente não seria garantido por mais uma ou duas semanas, no entanto, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira que estava esperançoso de um acordo.

"Acho que estamos mais perto, e acho que talvez estejamos mais perto do que estivemos em um bom tempo", disse Rubio a repórteres na cúpula da Asean na Malásia.