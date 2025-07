Argentina apela decisão de juíza dos EUA para entregar ações da YPF

A Argentina recorreu da decisão de uma juíza dos Estados Unidos que ordena a entrega de 51% das ações da petroleira YPF para quitar uma dívida de 16,1 bilhões de dólares (R$ 89,2 bilhões), informou à AFP uma fonte da Procuradoria do Tesouro.

"A Argentina acaba de iniciar, há poucos minutos, o processo formal de apelação à ordem emitida pela juíza [Loretta] Preska na semana passada, que exige a entrega das ações da YPF", disse nesta quinta-feira (10) Beatriz de Morra, responsável pela comunicação da Procuradoria.

Paralelamente, "segue pendente a decisão de Preska sobre o pedido de suspensão da medida", acrescentou.

A juíza havia ordenado que a Argentina entregasse as ações para quitar uma dívida em favor de duas empresas afetadas pela nacionalização da petroleira em 2012.

"Os detalhes da apresentação do recurso permanecem em sigilo", disse a fonte que compartilhou com a AFP o documento que comprova o início do processo.

Em 1º de julho, a Argentina havia solicitado à juíza a suspensão da execução da decisão até que o recurso fosse julgado, um pedido que ainda está sob análise da magistrada.

No pedido, a Argentina argumentou que o caso apresenta "circunstâncias extraordinárias" a serem consideradas e que não se trata de "uma simples disputa comercial entre empresas".

O governo argentino também advertiu que, caso o pedido não seja aceito, recorrerá a instâncias superiores por considerar que a ordem de Preska pode causar à petroleira "um dano irreparável".

A juíza havia fixado um prazo de 14 dias para a transferência do pacote acionário a uma conta de custódia no Bank of New York Mellon (BNYM), antes de sua transferência aos beneficiários.

Em 2012, a Argentina expropriou 51% das ações da petroleira, então controlada pela espanhola Repsol, que recebeu uma indenização de 5 bilhões de dólares (R$ 10,16 bilhões na cotação da época).

No entanto, acionistas minoritários como Petersen Energía e Eton Park Capital ? que juntos detinham 25,4% do capital da YPF ? apresentaram uma ação judicial em 2015, alegando que a Argentina deixou de apresentar uma oferta pública de aquisição (OPA).

O escritório Burford Capital, especializado na compra de litígios de terceiros, pagou 16,6 milhões de dólares (R$ 92 milhões) para financiar os processos judiciais. Agora, seria beneficiário de 38% da indenização fixada pela sentença.

