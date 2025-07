Arábia Saudita executou mais de 100 estrangeiros em 2025

A Arábia Saudita executou dois etíopes por tráfico de drogas, anunciou nesta quinta-feira (10) o Ministério do Interior, o que eleva o número de estrangeiros executados no reino desde o início do ano para 101, segundo uma contagem da AFP.

Os etíopes Khalil Qasim Mohammed Omar e Murad Yaqub Adam Siyo foram executados depois que foram julgados "culpados de contrabando de haxixe", informou o ministério em um comunicado publicado pela agência de notícias estatal saudita SPA.

No total, 189 pessoas foram executadas em 2025, incluindo 88 sauditas, segundo o levantamento da AFP.

Em 2024, o número de 100 estrangeiros executados foi superado apenas em novembro, em um país que está entre aqueles que mais recorrem à pena de morte.

Segundo levantamentos anteriores da AFP, pelo menos 338 pessoas foram executadas na Arábia Saudita em 2024, muito acima das 170 execuções registradas em 2023. Em 2022, 196 pessoas foram executadas.

