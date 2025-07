Após tarifas, Lula reafirma interesse em substituto para o dólar no comércio internacional

(Reuters) - Após os Estados Unidos terem anunciado na véspera uma taxação de 50% sobre os produtos vendidos pelo Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta quinta-feira que os países que fazem parte do Brics têm o interesse em criar uma alternativa ao dólar no comércio internacional.

A possibilidade de substituição do dólar, levantada pela cúpula do Brics desta semana no Rio de Janeiro, foi duramente criticada por Trump e vem sendo apontada como um dos motivos para que os EUA tenham anunciado uma tarifa de 50% sobre o Brasil.

"Temos, sim, interesse, isso é verdade. Nós temos interesse de criar uma moeda de comércio com os outros países. Eu não sou obrigado a comprar dólar para fazer relação comercial com a Venezuela, com a Bolívia, com o Chile, com a Suécia, com a União Europeia, com a China. A gente pode fazer com nossas moedas", afirmou Lula em entrevista à Record.

No anúncio de taxação da quarta-feira, porém, Trump vinculou a taxa de 50% ao tratamento recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) sob acusação de planejar um golpe de Estado.

Na carta, Trump disse também que as taxas foram impostas devido "em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão de norte-americanos". Por último, ele cita uma relação comercial "muito injusta" com o Brasil.

(Repórtagem de Fabrício de Castro)