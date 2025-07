Após tarifas de Trump, Bolsonaro diz que respeita e admira governo dos EUA

Por Alexandre Caverni

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo processo por tentativa de golpe de Estado é uma das justificativas do presidente norte-americano, Donald Trump, para impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, declarou nesta quinta-feira respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos.

"Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald J. Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos", disse Bolsonaro em publicação no X.

Ao anunciar as tarifas de 50% na quarta-feira, Trump vinculou parte de sua decisão ao tratamento recebido por Bolsonaro. Na carta, Trump disse também que as taxas foram impostas devido "em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão de norte-americanos".

Para Bolsonaro, a medida do governo dos EUA "é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre".

"A escalada de abusos, censura e perseguição política precisa parar. O alerta foi dado, e não há mais espaço para omissões", acrescentou Bolsonaro.