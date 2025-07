Apaixonado por hambúrger, CEO do Patties se inspirou no McDonald's: 'Sonho'

O McDonald's foi a porta de entrada de Henrique Azeredo, CEO e fundador da hamburgueria Patties, para o universo do fast food. "Minha mãe dizia que, se eu me comportasse, ela me levava. Aquilo era um prêmio. Era minha Disney", lembrou ele no Divã de CNPJ. A admiração foi além da memória afetiva, virou inspiração para o próprio negócio, e Azeredo afirma ter o sonho de ainda fazer uma parceria com a rede.

Já tentei em 2019, 2020, e vou tentar de novo este ano. É um sonho, era meu ídolo. Henrique Azeredo, sobre parceria com o McDonald's

Mas essa admiração vem junto com uma visão clara das diferenças entre as duas marcas. Fundado em 2019 em São Paulo, o Patties Burguer não aposta em metas de venda, mas em um modelo centrado mais na experiência do cliente do que em metas agressivas de expansão ou faturamento, diz o empresário.

Em vez de retorno financeiro, o foco é no que ele chama de "retorno de felicidade", ideia que virou até sigla interna na empresa. A filosofia se estende a todas as etapas da operação.

Não temos meta de vendas. A gente tem, por exemplo, meta de qualidade e tempo de entrega no delivery; de limpeza nas lojas...O lema é 'funça feliz, cliente feliz'. Henrique Azeredo

É esse conceito que, segundo o CEO, orienta ações como o PetsBox, combo lançado com brinquedos colecionáveis voltados a todas as idades. Inspirado no McLanche Feliz, o projeto esgotou 30 mil unidades em dois meses. Os brinquedos, blocos de montar feitos em parceria com a Ri Happy, custavam quase o mesmo que o próprio combo, mas foram mantidos mesmo sem gerar lucro.

"O PetsBox era tipo um McLanche Feliz, só que a gente queria se posicionar meio que longe do McLanche Feliz, porque ele é um titã, ele 'engole' a gente. Então, foi o primeiro 'everyone's meal' [refeição para todo mundo, em tradução livre] do mercado. Era de criança até adulto, a gente brinca que era de 4 a 104 anos", diz ele.

Eu não queria brinquedo descartável. O mundo não está com essa moral pra fazer brinquedo pra jogar fora, né? Queria algo para durar. Hoje, tem gente que guarda o mascotinho do Patties na estante. Henrique Azeredo

Com hambúrgueres finos, poucos ingredientes e uma estética retrô que remete às redes americanas dos anos 1950, a marca ganhou popularidade entre jovens e fãs de cultura pop e se tornou, segundo Azeredo, a hamburgueria que mais vende por delivery na capital paulista.

O logo traz um personagem com corte de cabelo anos 60, um M e um W, em homenagem às redes de fast food americanas McDonald's, White Castle e White Manna."As pessoas têm uma sensação de que a gente é uma marca global. Já ouvi gente dizer que achava que a marca era de Los Angeles", conta.

Antes de abrir a própria empresa, Henrique trabalhou com marketing em shopping centers. Saiu do mercado formal se sentindo, segundo ele, "incompetente". "Tinha ideias e minha chefe dizia que que eu viajava. Achei que o problema era eu. Hoje, vejo que, na verdade, eu era uma natureza livre presa no mercado tradicional".

Com R$ 40 mil guardados e recém-casado, decidiu apostar tudo na própria hamburgueria. Hoje, afirma não se preocupar com concorrência. "Se amanhã eu comer no Seu Oswaldo ou no New Dog, não quer dizer que o Patties perdeu. Todo mundo está no mesmo mercado. E eu gosto de hambúrguer, simples assim."

Divã de CNPJ no UOL:

