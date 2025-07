Anisimova bate Sabalenka e vai à final de Wimbledon

A tenista americana Amanda Anisimova, número 12 do mundo, surpreendeu a líder do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, na semifinal de Wimbledon nesta quinta-feira (10) e avançou pela primeira vez na carreira à final do tradicional torneio londrino.

Anisimova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em duas horas e 36 minutos na quadra central.

A americana agora aguarda o resultado da outra semifinal, entre a polonesa Iga Swiatek (N.4) e a suíça Belinda Bencic (N.35), para conhecer sua adversária na grande decisão de sábado.

Depois de ter conquistado seu terceiro título de Grand Slam no US Open de 2024, Sabalenka perdeu as finais do Aberto da Austrália e de Roland Garros este ano.

Desta vez, a número 1 do mundo novamente não conseguiu alcançar a final de Wimbledon, em sua terceira eliminação na semifinal, depois de 2021 e 2023.

Anisimova disputava sua primeira semifinal do torneio e a segunda em um Grand Slam, seis anos depois de ter chegado a essa fase na edição de 2019 de Roland Garros, quando tinha apenas 17 anos.

A americana voltou ao circuito em janeiro de 2024 depois de uma pausa de mais de seis meses para se recuperar mentalmente.

Aos 23 anos, ela conseguiu sua primeira vitória sobre uma jogadora número 1 mundial e a sexta sobre Sabalenka, uma adversária contra a qual costuma se dar bem.

Na final de sábado, Anisimova pode se tornar a terceira jogadora dos Estados Unidos campeã de um Grand Slam na temporada, depois dos títulos de Madison Keys no Aberto da Austrália e de Coco Gauff em Roland Garros.

Depois de Wimbledon, ela entrará no Top 10 do ranking da WTA pela primeira vez na carreira.

Anisimova conta com três títulos no circuito. O último deles e o mais importante foi o WTA 1000 de Doha, em fevereiro deste ano.

