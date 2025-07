Alea fará 1,5 mil casas de madeira para atender vítimas das chuvas em Canoas (RS)

A construtora Alea e a loteadora Nova Harmonia receberam autorização do Ministério das Cidades para erguer um empreendimento de 1,5 mil casas de madeira pré-fabricadas em Canoas (RS), com investimento público de R$ 300 milhões. O projeto terá recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O empreendimento faz parte do programa de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes do ano passado, que deixaram milhares de pessoas desabrigadas. A portaria 704 do Ministério das Cidades prevê a construção de um total de 3 mil unidades habitacionais em Canoas, um dos municípios mais afetados.

As moradias serão de madeira, com peças pré-fabricadas. A Alea é o braço de negócios da construtora Tenda para produção de imóveis residenciais com partes estruturais feitas na sua fábrica, localizada em Jaguariúna (SP), e levadas para montagem no canteiro.

No projeto de Canoas, as paredes e telhados serão produzidos na fábrica e posteriormente montados no local. Este será o primeiro projeto da Alea na Região Sul. Além disso, representará um salto na sua linha de produção. A encomenda de 1,5 mil casas equivale à produção do ano passado inteiro da empresa, que está em fase de crescimento e ganho de escala.

"A autorização para a contratação da Alea pelo governo federal é um marco importante para a companhia. Essa é uma iniciativa estratégica para a região, com enorme relevância social", afirmou o diretor operacional da Alea, Luís Martini, em nota à imprensa. "Vamos dedicar um turno inteiro da nossa fábrica exclusivamente para atender Canoas. A meta é agilizar ao máximo a entrega dessas casas".

Por sua vez, a loteadora Nova Harmonia entrou com o terreno e o urbanismo. "Essa é a primeira de várias parcerias que estamos fazendo nesse modelo pelo Brasil", declarou o presidente da empresa, Pedro Roriz.